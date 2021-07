Italia-Inghilterra, allarme rientrato sui tifosi: il via resta alle 21

Il calcio d’inizio per Italia-Inghilterra è confermato alle 21 ora italiana. Rispetto ai problemi segnalati pochi minuti fa (vedi articolo) l’organizzazione di Wembley fa sapere che la situazione è rientrata.

TUTTO RISOLTO – Non ci saranno posticipi d’orario per Italia-Inghilterra, la finale degli Europei. Calcio d’inizio regolarmente previsto alle 21 ora italiana, le 20 a Londra. A Wembley alcuni tifosi hanno provato a sfondare i controlli d’accesso allo stadio, senza biglietto. L’organizzazione fa sapere che la sicurezza ha rintracciato tutte queste persone, prima che avessero accesso agli spalti. Questo fa sì che non saranno necessari ulteriori controlli di sicurezza, che avrebbero creato problemi per il calcio d’inizio. Risulta però, stando a Sky Sport, che ci siano ancora difficoltà agli ingressi, al momento bloccati. Appuntamento, quindi, alle ore 21.