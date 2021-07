Inter, due nuovi aggregati dalla Primavera al ritiro con Inzaghi

L’Inter accoglie due nuovi giocatori nel ritiro di Simone Inzaghi. Nell’allenamento di oggi hanno preso parte alcuni ragazzi reduci dalla stagione con la Primavera di Madonna.

LE AGGIUNTE – Ci sono anche William Rovida, portiere, e Martin Satriano, attaccante, nel ritiro dell’Inter. I due giocatori, provenienti dalla Primavera, non erano nella lista dei convocati di giovedì, giorno del raduno (vedi articolo). Tuttavia entrambi hanno partecipato oggi alla seduta agli ordini di Simone Inzaghi. Aumentano così gli aggregati dal settore giovanile, dopo che venerdì si erano riscontrati tre casi positivi prima di entrare in gruppo (vedi articolo). L’Inter giocherà sabato alle ore 20.30 la prima amichevole, in casa del Lugano.