Italia-Inghilterra, calcio d’inizio rinviato per la finale degli Europei?

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Italia-Inghilterra, almeno per quanto riguarda l’orario ufficiale. Tuttavia, come segnala Sportitalia, possibile ci sia un ritardo del via.

RISCHIO – Italia-Inghilterra può iniziare un minimo più tardi rispetto alle 21 ora italiana. Ci sono stati incidenti all’esterno di Wembley, coi tifosi che hanno provato a entrare allo stadio senza biglietto (vedi articolo). Questo è il motivo per cui, secondo Sportitalia, per motivi di ordine pubblico è possibile che si arrivi a un posticipo di qualche minuto del via, in quanto bisogna controllare sia i biglietti sia le autorizzazioni per evitare i contagi. Si attendono aggiornamenti a breve sul via della finale degli Europei.