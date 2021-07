Italia-Inghilterra, disordini (con arresti) pre-finale a Londra e Wembley

Prosegue la marcia di avvicinamento a Italia-Inghilterra, finale di EURO 2020 in programma questa sera a Wembley. A Londra, nel mentre, continuano i disordini e gli arresti soprattutto tra i tifosi inglesi.

DISORDINI – Grandi disordini a Londra e a Wembley in vista di Italia-Inghilterra di questa sera. Soprattutto tra i tifosi della nazionale albionica. Secondo le immagini che arrivano proprio dalla capitale inglese, sono diversi i sostenitori che hanno cercato di sfondare le transenne ed entrare nello stadio prima del tempo. Oltre alle sassaiole per le strade della città. Alcuni tifosi sono anche stati arrestati dalla polizia londinese, proprio a causa dei motivi sopracitati. Proprio per questi motivi, inoltre, potrebbe slittare il calcio d’inizio della partita, per ora fissato alle ore 21.