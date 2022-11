Italia-Germania Under-21, succede di tutto: 2-4 e due espulsi. Uno è Bellanova!

Grande occasione per Raoul Bellanova di mettersi in mostra con la maglia dell’Under-21, nella sfida amichevole contro i pari età della Germania. Termina 2-4 la sfida dove succede di tutto e con addirittura due espulsi, uno di questi è proprio l’esterno dell’Inter.

UNICA MACCHIA – Espulsione che non rende merito alla prestazione di Raoul Bellanova, impiegato titolare contro la Germania Under-21 e per novanta minuti in campo. Termina 2-4 dopo una sfida del tutto rocambolesca. Nel primo tempo Huseinbasic sblocca il risultato al 23′ in favore della Germania. Nel secondo tempo gli ospiti dilagano con Samardzic e Schade. Al 50′ Raoul Bellanova viene ammonito. Sul risultato di 0-3, gli “azzurrini” non demordono, in tal senso decisivo l’ingresso di Cancellieri al 60′ che nel giro di otto minuti realizza ben due gol accorciando le distanze. A cinque minuti dalla fine doppia espulsione per l’Italia Under-21: rosso diretto per Giorgio Cittadini per fallo da ultimo uomo, appena un minuto dopo doppio giallo per Raoul Bellanova per un fallo di mano in area di rigore concedendo così a Maurice Malone la palla del 2-4 che trasforma regolarmente dal dischetto.