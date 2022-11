Amichevoli Nazionali, non solo Asllani: anche Calhanoglu in gol con la Turchia

Gioia con la propria Nazionale anche per Hakan Calhanoglu che, dopo Kristjan Asllani con l’Albania (vedi QUI), si è reso protagonista con un gol nel 2-1 finale contro la Repubblica Ceca in amichevole.

GOL DECISIVO – Hakan Calhanoglu sempre più al centro non solo dell’Inter, ma anche della Turchia. Il centrocampista nerazzurro, titolare anche oggi per novanta minuti nel corso dell’amichevole con la Repubblica Ceca, si è reso protagonista con un gol realizzato al 70′ per il 2-1 finale. Nel primo tempo Unai sblocca il risultato al 31′, mentre nel secondo tempo arriva il pareggio di Cerny. A venti minuti dalla fine però Under inventa il passaggio decisivo per Calhanoglu che riporta il risultato in vantaggio.