Asllani in gol con l’Albania! Vittoria per 2-0 contro l’Armenia

Kristjan Asllani gioca e segna con l’Albania durante l’amichevole vinta 2-0 contro l’Armenia. Il centrocampista dell’Inter in campo per novanta minuti.

IN GOL – Enorme soddisfazione per Kristjan Asllani che oltre ad aver trovato la maglia da titolare con l’Albania, si è reso anche protagonista con un gol che ha di fatto chiuso la pratica. Test amichevole per l’Albania contro l’Armenia vinto 2-0: Skuka sblocca il risultato dopo ventotto minuti di gioco, ma al 64′ è proprio il giovane dell’Inter (impiegato davanti la difesa) a trovare il raddoppio da calcio di rigore.