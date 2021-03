Israele-Danimarca, il CT danese Hjulmand ha scelto: Eriksen titolare

Israele-Danimarca è la sfida valida per il Gruppo F della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, in programma alle ore 18.00. Il match presenta una piacevole novità, vale a dire la presenza del pubblico sugli spalti. Eriksen in campo dal 1′

TITOLARE – Israele-Danimarca, sfida valida per la fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, andrà in scena alle ore 18.00 alla presenza del pubblico sugli spalti. Mentre Nicolò Barella non sarà titolare stasera nella sfida tra Italia e Irlanda del Nord (vedi articolo), l’altro interista impegnato oggi, vale a dire Christian Eriksen, scenderà regolarmente in campo dal 1′ con la maglia numero 10.