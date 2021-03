Italia-Irlanda del Nord, Mancini scioglie i dubbi: Barella in panchina – Sky

Italia-Irlanda del Nord è la sfida che andrà in scena stasera a Parma, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Mancini aveva un solo dubbio legato a Barella (vedi articolo), ma secondo “Sky Sport” la scelta è stata fatta

BALLOTTAGGIO – Italia-Irlanda del Nord non vedrà Nicolò Barella in campo dal 1′: «La novità è che non giocherà Barella dal 1′, il ballottaggio lo vince Lorenzo Pellegrini della Roma. Quindi di fatto gioca chi si è allenato di più», così Peppe Di Stefano su “Sky Sport 24”.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.