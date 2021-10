Inter in nazionale: oggi pomeriggio Dzeko unico in campo

Sabato relativamente tranquillo per l’Inter sul fronte nazionali: gioca solo Dzeko. Il Bosniaco, ieri protagonista in conferenza stampa (vedi articolo), scenderà in campo nel pomeriggio. Qui l’elenco completo.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 9 OTTOBRE 2021

EDIN DZEKO – Kazakistan-Bosnia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo D) ore 15 a Nur-Sultan, Kazakistan