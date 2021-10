Lukaku cerca la rivincita contro l’Italia e sfida l’ex compagno Bastoni – CdS

Lukaku domani alle 15 sfiderà l’Italia con il suo Belgio per il terzo e il quarto posto della UEFA Nations League. Con Chiellini squalificato, secondo il Corriere dello Sport sarà lo stesso Bastoni a sfidare l’ex compagno.

RIVINCITA – Romelu Lukaku, che ieri è stato inserito anche nell’elenco dei 30 candidati al Pallone d’Oro, si dovrà misurare di nuovo contro l‘Italia che lo ha eliminato ai quarti dell’Europeo. Roberto Mancini dal canto suo, intanto, da ieri ha iniziato a pensare come poter fermare il centravanti belga. Rispetto quel famoso quarto di finale di Euro2020 non ci sarà Bonucci squalificato, ed è tutto da vedere se dietro ci sarà Chiellini dal 1′. Possibile dunque, che il belga se la veda con Alessandro Bastoni, “avversario” di tanti duelli ad Appiano Gentile. I due si conoscono e sono amici, ma in campo non ci saranno sconti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti