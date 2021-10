Inter Women unica in campo: oggi la partita con la Sampdoria delle tre ex

Inter Women sarà l’unica formazione nerazzurra in campo nel weekend, visto che prima squadra maschile e Primavera sono ferme per la sosta. Le ragazze di Guarino giocheranno oggi con la Sampdoria alle 12.30.

NUOVO IMPEGNO – Dopo la sconfitta per 2-0 contro Pomigliano, la prima in campionato, torna in campo Inter Women. Lo farà oggi alle ore 12.30 a Bogliasco contro la Sampdoria, in un nuovo appuntamento in trasferta. Si gioca la sesta giornata di Serie A Femminile e le nerazzurre di Rita Guarino sono quarte a nove punti così come la Roma, squadra contro cui devono recuperare una partita (vedi articolo). Per Inter Women sarà una partita particolare, in quanto sfiderà come avversarie Anna Auvinen, Yoreli Rincon e Stefania Tarenzi, tutte e tre in rosa nella scorsa stagione e oggi avversarie (vedi convocate).