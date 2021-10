Serie A Femminile, comunicato il recupero di Inter-Roma: nuova data e ora

Serie A Femminile, tempo di recupero. Finalmente c’è la nuova data ufficiale di Inter-Roma, quarta giornata rinviata causa Covid-19. Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC sulla partita dell’Inter Women

RECUPERO – “La Divisione Calcio Femminile ha ufficializzato le date dei due recuperi della 4ª giornata di Serie A TimVision. La sfida tra Sampdoria e Pomigliano, interrotta lo scorso 26 settembre per impraticabilità del campo, si disputerà giovedì 14 ottobre alle ore 12 (Campo Riccardo Garrone, Bogliasco). Le due formazioni riprenderanno a giocare dal 32’ del primo tempo, ossia dal minuto in cui il direttore di gara aveva decretato la sospensione del match. Inter-Roma, che era stata rinviata a causa di alcune positività nel gruppo squadra nerazzurro, scenderanno invece in campo sabato 16 ottobre alle ore 14.30 (stadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni)”.

Fonte: Sito Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio [FIGC.it]