Inter in nazionale: ben quattro in campo oggi, poi una sfida di notte

Oggi giorno ricco per i giocatori dell’Inter in nazionale. Si parte alle 15 con Skriniar, poi tocca a Brozovic e Perisic con la Croazia, quindi a Vidal col Cile. E, sempre in Copa América, alle 2 della notte fra venerdì e sabato Lautaro Martinez sfiderà Vecino in Argentina-Uruguay.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 18 GIUGNO 2021

MILAN SKRINIAR – Svezia-Slovacchia (Europei – 2ª giornata Gruppo E) ore 15 a San Pietroburgo, Russia

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Croazia-Repubblica Ceca (Europei – 2ª giornata Gruppo D) ore 18 a Glasgow, Scozia

ARTURO VIDAL – Cile-Bolivia (Copa América, 2ª giornata Gruppo B) ore 23 a Cuiabà, Brasile