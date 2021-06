Copa América, i risultati della notte: la Colombia stecca, il Brasile dilaga

In Copa América è cominciata la seconda giornata della fase a gironi, col Gruppo A. La Colombia non va oltre lo 0-0 col Venezuela, con Luis Diaz espulso nel recupero. Il Brasile ne rifila quattro al Perù ed è in testa da solo.

GRUPPO A



Colombia-Venezuela 0-0

Brasile-Perù 4-0 12’ Alex Sandro, 68’ Neymar, 89’ Éverton Ribeiro, 93’ Richarlison

CLASSIFICA: Brasile 6, Colombia 4, Venezuela 1, Ecuador 0, Perù 0 (Ecuador e Perù una partita in meno)

COPA AMÉRICA BRASILE 2021 – LE PROSSIME PARTITE

Cile-Bolivia venerdì 18 giugno ore 23.00 (Cuiabà) Gruppo B

Argentina-Uruguay sabato 19 giugno ore 02.00 (Brasilia) Gruppo B