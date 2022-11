Inter in nazionale: oggi tante amichevoli, dall’Italia a Brozovic ‘presto’

Comincia oggi la serie di partite amichevoli che precedono i Mondiali e riguardano i giocatori dell’Inter. C’è spazio anche per chi in Qatar non andrà, come – purtroppo – l’Italia attesa in Albania. Apre Brozovic.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022



FRANCESCO ACERBI, KRISTJAN ASLLANI, NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Albania-Italia (amichevole) ore 20.45 a Tirana, Albania

MARCELO BROZOVIC – Arabia Saudita-Croazia (amichevole) ore 13 a Riyad, Arabia Saudita

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Scozia (amichevole) ore 18 a Diyarbakir, Turchia

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ – Emirati Arabi Uniti-Argentina (amichevole) ore 16.30 ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Qui il programma delle amichevoli che vedranno impegnati giocatori dell’Inter questa settimana.