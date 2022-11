Inter in nazionale: da domani amichevoli pre-Mondiali, le partite della settimana

L’Inter ha sette giocatori convocati per i Mondiali: Brozovic con la Croazia, Correa e Lautaro Martinez con l’Argentina, de Vrij e Dumfries con l’Olanda, Lukaku col Belgio anche se salterà la prima fase (vedi articolo), Onana col Camerun. A questi si aggiungono i quattro dell’Italia (vedi articolo), Asllani, Bellanova, Calhanoglu e Skriniar che avranno amichevoli nonostante le loro nazionali non vadano in Qatar. Ecco il calendario con tutte le partite in programma questa settimana.

INTER IN NAZIONALE – LE PARTITE PRIMA DEI MONDIALI

FRANCESCO ACERBI, NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Albania-Italia (amichevole) mercoledì 16 novembre ore 20.45 a Tirana, Albania; Austria-Italia (amichevole) domenica 20 novembre ore 20.45 a Vienna, Austria.

KRISTJAN ASLLANI – Albania-Italia (amichevole) mercoledì 16 novembre ore 20.45 a Tirana, Albania; Albania-Armenia (amichevole) sabato 19 novembre ore 17.30 a Tirana, Albania.

RAOUL BELLANOVA – Italia-Germania Under-21 (amichevole) sabato 19 novembre ore 17.30 ad Ancona, Italia.

MARCELO BROZOVIC – Arabia Saudita-Croazia (amichevole) mercoledì 16 novembre ore 11 a Riyad, Arabia Saudita.

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Scozia (amichevole) mercoledì 16 novembre ore 19 a Diyarbakir, Turchia; Turchia-Repubblica Ceca (amichevole) sabato 19 novembre ore 18 a Gaziantep, Turchia.

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ – Emirati Arabi Uniti-Argentina (amichevole) mercoledì 16 novembre ore 16.30 ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.

ANDRÉ ONANA – Camerun-Panama (amichevole) venerdì 18 novembre ore 14 ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.

MILAN SKRINIAR – Montenegro-Slovacchia (amichevole) giovedì 17 novembre ore 19 a Podgorica, Montenegro; Slovacchia-Cile (amichevole) domenica 20 novembre ore 13.30 a Bratislava, Slovacchia.

Su Inter-News.it, da qui fino alla ripresa della Serie A, tutti gli aggiornamenti sui giocatori dell’Inter in amichevole e su quelli convocati ai Mondiali.