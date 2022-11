Lukaku, il suo ritorno all’Inter aiuterà soprattutto la difesa: Inzaghi fiducioso – CdS

Romelu Lukaku dopo il Mondiale è pronto a tornare all’Inter, Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter lo aspettano a braccia aperte scongiurando altri infortuni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo il tecnico piacentino l’attaccante belga sarà decisivo non solo per l’attacco, ma anche per la fase difensiva.

DOPPIO AIUTO – L’Inter in questa prima parte di stagione ha sofferto tanto soprattutto in difesa. Simone Inzaghi è convinto che, con il ritorno di Romelu Lukaku tra i titolari, la squadra migliorerà anche in fase difensiva. Da un lato, infatti, l’Inter potrà restare più bassa e compatta, così da sfruttare gli spazi per scatenare il belga. Dall’altro, gli avversari saranno più preoccupati di scoprirsi e attaccheranno con meno uomini. In questo senso, Lukaku a quel punto potrebbe essere veramente decisivo per lanciare l’Inter alla rimonta scudetto con il Napoli, a cui ha segnato tre gol in sei incroci in carriera.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno