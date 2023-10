Inghilterra-Italia, novità su Dimarco! Cambia il contingente Inter – SM

Domani alle 20.45 Inghilterra-Italia, terzultima partita per gli Azzurri nel girone di qualificazione agli Europei. Ci sono novità su Dimarco dall’allenamento di rifinitura di stamattina, con un numero diverso di giocatori dell’Inter attesi titolari. Lo fa sapere Sport Mediaset, nel servizio da Londra.

IN CAMPO – Inghilterra-Italia è una partita decisiva per gli Azzurri, che devono non tanto seguire gli inglesi ma reggere l’urto contro l’Ucraina in classifica. Luciano Spalletti, dalle prove fatte stamattina in rifinitura, è pronto a cambiare addirittura otto giocatori rispetto alla partita contro Malta. Confermati, stando a quanto appurato da Sport Mediaset a Londra, solo Gianluigi Donnarumma in porta, Nicolò Barella a centrocampo e Domenico Berardi in attacco. La novità grossa per l’Italia è su Federico Dimarco, che può scalare in panchina: provato Destiny Udogie, che gioca proprio in Inghilterra al Tottenham ed è stato elogiato da Spalletti. Scendono da quattro a tre i giocatori dell’Inter titolari, con Francesco Acerbi e Davide Frattesi che entrano in formazione ma al loro posto escono il già citato Dimarco, Alessandro Bastoni (per Acerbi) e Matteo Darmian. Questa la probabile formazione di Spalletti per Inghilterra-Italia, secondo Sport Mediaset: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.