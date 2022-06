Inghilterra-Italia, Mancini tiene a riposo i 2 dell’Inter? Chance Dimarco – TS

Inghilterra ed Italia scenderanno in campo questa sera alle 20:45 per la terza giornata del girone C di Nations League. Il CT Mancini dovrebbe far riposare Bastoni e Barella: chance in arrivo per Dimarco. La probabile formazione secondo Tuttosport

LA PROBABILE – Inghilterra ed Italia si sfideranno questa sera ad 11 mesi di distanza dal trionfo azzurro ad Euro 2020. Per il match di questa sera, il CT Mancini dovrebbe rivoluzionare pesantemente l’11 di partenza rispetto alla gara contro l’Ungheria: davanti a Donnarumma in porta, nel 4-3-3 del tecnico, agiranno Acerbi e Luis Felipe al centro, con Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni. A centrocampo pronti Frattesi, Locatelli e Tonali. In attacco, a supporto di Scamacca, Pessina a destra e Caprari a sinistra.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luis Felipe, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Caprari.