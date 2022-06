Dumfries sempre più coinvolto nelle voci di mercato, ma chi lo sostituisce?

Le voci di mercato di casa Inter coinvolgono sempre di più anche Dumfries. Attenzione però: l’olandese va sostituito con un elemento in grado di giocare da titolare.

AL CENTRO DELLE VOCI – Dumfries negli ultimi giorni è un nome sempre più presente nelle voci di mercato nerazzurre. Però in uscita. Una cosa francamente impensabile appena pochi mesi fa. La crescita dell’olandese è stata evidente, tanto da attirare attenzioni anche dall’esterno della Serie A. L’Inter, visti i noti problemi economici, non può chiudere totalmente le porte. Tuttavia va ricordato un fatto: se il numero due venisse ceduto servirebbe un suo sostituto.

ESTERNI CHE MANCANO – Il concetto è banale. Ma è meglio sottolinearlo viste le tante, forse troppe voci attorno all’Inter in questo periodo. La perdita di Perisic non è ancora stata colmata. Ci sono rumors, trattative, forse accordi. Ma nulla di ufficiale. L’Inter al momento ha in rosa tre esterni: Darmian, Gosens e appunto Dumfries. Ne manca uno già adesso. Cedere l’olandese significherebbe scendere a due disponibili. E quindi alzare a due le necessità di acquisto.

EQUILIBRI DA TROVARE – L’Inter, si sa, deve fare di necessità virtù in questo mercato. Quindi prepararsi anche a delle cessioni. Dumfries non sarebbe chiaramente una delle più dolorose. Ma non va nemmeno sottovalutata la necessità tecnica di trovare un suo sostituto. Un titolare a destra. Specialmente nel momento in cui già manca un elemento a sinistra, anche se di riserva. Equilibri su cui la società deve riflettere