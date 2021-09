Hjulmand (CT Danimarca): «Senza Eriksen sarà una sfida. Tutto diverso»

Eriksen prosegue il suo recupero, anche se non si conoscono ancora le tempistiche precise. Il commissario tecnico della Danimarca Hjulmand ha parlato del fuoriclasse danese al quotidiano Ekstra Bladet.

FIGURA FONDAMENTALE – Queste le parole del commissario tecnico Kasper Hjulmand sul centrocampista dell’Inter Christian Eriksen: «Tutto deve svolgersi al ritmo di Christian. È stato per molti anni molto importante per la nazionale danese. Siamo abituati ad averlo con noi. Riempie molto la vita sociale intorno alla squadra, quindi sarà una sfida non averlo con noi. Abbiamo una buona base dopo gli Europei, ma è chiaro che sarà molto diverso senza Christian. Non daremo così tanta responsabilità solo a Mikkel Damsgaard. In campo la squadra sarà messa in un modo leggermente diverso. Questo sarà un compito che dovremo risolvere insieme a tutta la squadra. Non mi aspetto che Christian venga a trovarci al campo della nazionale. E non credo nemmeno che verrà a vedere le due partite al Parken».

Fonte: ekstrabladet.dk