Dzeko, continua il momento magico! Dopo l’Inter, in gol anche in nazionale

Dzeko non si ferma più. Dopo il gol all’esordio con l’Inter, il bosniaco si ripete anche con la sua Nazionale, sbloccando il match contro la Francia.

IL CIGNO – Francia-Bosnia sta andando in scena in questo momento a Strasburgo. La gara è valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Al 36′ minuto, il bomber dell’Inter Edin Dzeko ha portato avanti la Bosnia su assist di Ermedin Demirovic. Continua così il momento magico del nuovo numero 9 dei nerazzurri. La gara è al momento sul punteggio di 1-1, grazie all’immediato pareggio di Antoine Griezmann per i francesi.