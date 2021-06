Europei, risultati e classifiche di EURO 2020 dopo le partite del 21 giugno

Ci sono due ottavi di finale definiti agli Europei: Italia-Austria e Galles-Danimarca. Dopo la definizione della gara degli Azzurri (vedi articolo) arriva la grande riscossa danese, con l’1-4 alla Russia (vedi articolo). Ancora in gol Lukaku: è capocannoniere di EURO 2020 in coabitazione (vedi articolo). Si qualifica pure la Svizzera, come migliore terza.

EUROPEI UEFA EURO 2020 – 3ª GIORNATA

GRUPPO B

Finlandia-Belgio 0-2 74′ aut. Hradecky, 81′ Lukaku

Russia-Danimarca 1-4 38′ Damsgaard, 59′ Poulsen, 70′ rig. Dzyuba (R), 79′ Christensen, 82′ Maehle

CLASSIFICA: Belgio 6, Danimarca 3, Finlandia 3, Russia 3

GRUPPO C

Macedonia del Nord-Olanda 0-3 24′ Depay, 51′, 58′ Wijnaldum

Ucraina-Austria 0-1 21′ Baumgartner

CLASSIFICA: Olanda 9, Austria 6, Ucraina 3, Macedonia del Nord 0

EUROPEI UEFA EURO 2020 – LE PARTITE DI DOMANI

Croazia-Scozia martedì 22 giugno ore 21 (Glasgow) Gruppo B

Repubblica Ceca-Inghilterra martedì 22 giugno ore 21 (Londra) Gruppo B