Belgio, niente sconti: fa fuori la Finlandia con un autogol e Lukaku

Il Belgio batte 0-2 la Finlandia e chiude il Gruppo B degli Europei a punteggio pieno. A San Pietroburgo decidono un autogol del portiere Hradecky e la terza rete a EURO 2020 di Lukaku.

INARRESTABILE – Il Belgio, come l’Italia e l’Olanda, conclude il suo girone degli Europei a punteggio pieno. La Finlandia regge il secondo posto per settantaquattro minuti, con un gol annullato a Romelu Lukaku. Poi però Lukas Hradecky è sfortunatissimo: su corner colpo di testa di Thomas Vermaelen all’incrocio e il rimpallo finisce addosso al portiere finlandese, che con la mano fa autogol. Sette minuti dopo il raddoppio di Lukaku, su assist di Kevin De Bruyne (vedi articolo), e il centravanti dell’Inter subito dopo lo 0-2 esce per Christian Benteke. Il Belgio sfiderà una delle migliori terze agli ottavi.