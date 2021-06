Hakimi pronto per il PSG: l’Inter al lavoro per la sua uscita in settimana – SI

Hakimi è in uscita dall’Inter e la destinazione più probabile continua a essere il PSG. Pedullà – giornalista di ‘Sportitalia’ – anticipa quella che potrebbe essere la settimana decisiva

HAKIMI VIA – Nella giornata di Hakan Calhanoglu all’Inter (vedi articolo), arriva anche la nota “dolente” lato cessione. Il giornalista Alfredo Pedullà, in apertura di puntata, assicura che Achraf Hakimi è pronto per il Paris Saint-Germain: in settimana si può sviluppare questa operazione in uscita per l’Inter. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla trattativa Hakimi-PSG.