Calhanoglu sarà un nuovo giocatore dell’Inter a parametro zero, col turco arrivato stasera a Milano (vedi articolo). Il giornalista Marco Bucciantini, a Sky Sport, non sembra però così entusiasta delle caratteristiche del turco.



MIGLIORABILE – Marco Bucciantini valuta l’utilità dell’ingaggio di Hakan Calhanoglu: «Per me l’Inter ha bisogno di un giocatore di qualità pura, ovviamente dopo la sfortuna di Christian Eriksen. Io penso che Calhanoglu, rispetto a Luis Alberto, non abbia quel talento nel passaggio e nel tempo di gioco. Penso però che sia un giocatore di qualità. Ora non vorrei ridurre Calhanoglu all’ultimo mese, che è stato molto deludente: ha giocato una grande parte di stagione. Non dà mai l’impressione che dipenda da lui, e qui gli manca un po’ di protagonismo che a quel tipo di giocatore, e in quella zona di campo, serve».