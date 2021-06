La Danimarca dilaga con la Russia e passa! Maehle dedica gol a Eriksen

La Danimarca è agli ottavi di finale degli Europei, sfiderà il Galles sabato alle 18 ad Amsterdam. Nell’1-4 alla Russia arriva anche una dedica a Eriksen, da parte di Maehle.

TRIONFO – La Danimarca vince 1-4 contro la Russia e chiude, incredibilmente, al secondo posto del Gruppo B degli Europei seppur con soli tre punti. Al 38′ sblocca la situazione al Parken Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, con un gioiello: stop al limite e gran destro per il vantaggio. Al 59′ erroraccio di Roman Zobnin, che dà un folle retropassaggio al portiere senza rendersi conto di Yussuf Poulsen, che ringrazia e raddoppia a porta vuota. L’arbitro francese Clément Turpin fa due regali alla Russia: prima nega il secondo giallo, palese, a Fedor Kudryashov e poi dà un rigore molto generoso ad Aleksandr Sobolev che Artem Dzyuba trasforma al 70′. Ma ci pensa Andreas Christensen, al 79′, con un bolide da oltre venticinque metri a fissare il magnifico tris danese. Tre minuti dopo arriva anche la dedica a Christian Eriksen: gliela dà Joakim Maehle che va via in contropiede sulla sinistra e firma il poker della tranquillità. L’esterno dell’Atalanta esulta col segno del 10, il numero di maglia del centrocampista dell’Inter. Gran trionfo della Danimarca, che sembrava spacciata.