Euro 2020, Mancini aspetta Sensi: sono pronte le alternative

Mancano pochi giorni alla comunicazione della lista definitiva dei convocati di Roberto Mancini per gli Europei 2020. Il commissario tecnico aspetta Stefano Sensi, se il centrocampista dell’Inter non ce la farà sono pronte le alternative.

Il giorno dopo l’amichevole vinta agevolmente contro San Marino, per l’Italia di Roberto Mancini si avvicina il momento della verità. Entro pochi giorni saranno comunicati i convocati definitivi per Euro 2020 e il Commissario Tecnico ha ancora il dubbio legato alle condizioni di Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, infortunatosi nel corso dell’ultima partita di campionato contro l’Udinese, si è aggregato al ritiro in Sardegna e le sue condizioni vengono valutate di giorno in giorno. Secondo “Sky Sport” Mancini, che crede fortemente in Sensi, lo aspetterà fino all’ultimo. Nel caso non ce la dovesse fare sono comunque pronte le alternative Cristante o Raspadori.