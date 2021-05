Paventi: «Cessioni Inter? Se ne parlerà anche con Inzaghi»

Il mercato sta entrando nel vivo. E’ noto l’interesse del PSG per Hakimi, ma l’Inter comunque farà qualsiasi operazione ascoltando anche le impressioni e le richieste del tecnico Simone Inzaghi. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”.

HAKIMI NEL MIRINO – Paventi fa il punto sulla trattativa del momento, quella che vede il PSG fortemente interessato ad Hakimi: «Il PSG sta facendo sul serio, ma al momento deve alzare le cifre. L’Inter valuta il giocatore 80 milioni e non ci siamo ancora arrivati. Fino a quando non si asseconderanno le richieste del club, Hakimi rimarrà un giocatore dell’Inter».

ALTRE CESSIONI? – Paventi sostiene che comunque il mercato sarà fatto anche in accordo col tecnico Simone Inzaghi: «Dipenderà anche dalle analisi che saranno fatte con Simone Inzaghi, le richieste che farà e i giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Riuscendo a piazzare qualche altro giocatore si potrebbe evitare di andare a toccare uno dei big della squadra. Si potrebbe evitare la partenza di un altro big come Lautaro Martinez».