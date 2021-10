Dzeko, nessuna sorpresa: bosniaco convocato per i prossimi impegni

Nessuna sopresa per Dzeko. Si avvicina la pausa delle nazionali e iniziano ad arrivare le prime convocazioni in vista dei prossimi impegni per le qualicazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Ecco le ultime sulla Bosnia-Erzegovina

CERTEZZA – Doppio impegno di qualicazione ai Mondiali in Qatar per la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko. L’attaccatte dell’Inter, capitano della sua nazionale, è stao infatti convocato dal Commissario Tecnico Ivaylo Petev per le sfide del 13 e 16 novembre contro Finlandia e Ucraina. Ecco la lista completa in cui è presente anche il centrocampista del Milan Rade Krunic.

🔥 Ivaylo Petev odabrao igrače za utakmice sa Finskom i Ukrajinom ‼ pic.twitter.com/BreEzLNQx2 — NFS BIH (@NFSBiH) October 29, 2021