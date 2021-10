Thiago Motta: «Salcedo molto interessante, ma deve ancora imparare»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della difficile trasferta contro la Fiorentina. L’ex giocatore nerazzurro ha parlato anche di Eddie Salcedo, giocatore in prestito proprio dall’Inter.

GIOCATORE INTERESSANTE – Thiago Motta ha parlato in questo modo di Eddie Salcedo, giocatore in prestito allo Spezia dall’Inter: «È un giocatore che dà tanta energia alla squadra, si muove tantissimo ed è generoso. È da quando è arrivato che non lo vedevo così in forma, forse anche a causa della preparazione. Che parta dall’inizio o a partita in corsa può dare tanto alla squadra. Ogni tanto deve essere capace di leggere il gioco e poi fare quello che gli richiede la situazione in quel momento. Sono molto contento però perché può anche commettere degli errori, ma è bravo ad aiutare e a difendere recuperando subito all’errore. Ha anche i gol, dobbiamo sfruttare queste qualità. È molto interessante, sia per iniziare da titolare, sia a gara in corso».