Udinese in campo verso l’Inter: Gotti recupera un giocatore

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Udinese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Bianconeri in campo per l’allenamento agli ordini del tecnico Luca Gotti. Recuperato Gerard Deulofeu dopo l’infortunio che lo aveva tenuto ai box fino alla scorsa partita.

PREPARAZIONE – Allenamento pomeridiano per l’Udinese in vista della gara di domenica contro l’Inter. Gli uomini di Luca Gotti hanno lavorato con esercitazioni tecniche sul possesso palla e con partitine a campo ridotto. Recuperato Gerard Deulofeu, reduce da un infortunio, che è rimasto in gruppo per tutta la seduta. Il programma dell’Udinese prevede l’allenamento di rifinitura domani alle ore 14 prima della partenza per Milano in vista della partita di domenica alle 12.30.