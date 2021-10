Serie A, pausa per Mondiali 2022? Indicazione dalla Bundesliga: le date

La prossima stagione 2022/2023 sarà sicuramente influenzata dai Mondiali in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar. In attesa di scoprire le date sulla Serie A, le prime indicazioni arrivano dalla Bundesliga

DATE – Il campionato tedesco scopre le carte. La Bundesliga ha infatti ufficializzato le date per la sua prossima stagione. Ad attirare l’attenzione è la data sull’ultimo match prima dei Mondiali di Qatar 2022. Si giocherà infatti fino al 13 novembre, 8 giorni prima dell’esordio nella manifestazione FIFA in programma il 21 dicembre. Indicazione chiara quindi su quando verrà “stoppata” anche la Serie A. La ripresa – complice anche la pausa invernale tipica del campionato tedesco – è in programma il 20 gennaio.