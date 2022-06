Dzeko decisivo per la rimonta della Bosnia: due gol e Finlandia KO

È Dzeko l’uomo decisivo di Bosnia-Finlandia di UEFA Nations League. L’attaccante dell’Inter, come segnalato in precedenza, fa doppietta e completa il 3-2 (vedi articolo).

LA VINCE QUASI DA SOLO – La Bosnia batte 3-2 la Finlandia ma deve soffrire per farlo. Questo nonostante al 5′ metta tutto in discesa Miralem Pjanic, su calcio di rigore. Poi il ribaltone ospite a Zenica: Teemu Pukki pareggia al 10′, otto minuti più tardi Benjamin Kallman trova il sorprendente vantaggio. Che non dura, perché al 29′ Pjanic imbuca per Edin Dzeko che pareggia in differita, dovendo aspettare un paio di minuti per l’OK del VAR (vedi articolo). Proprio Dzeko firma poi la doppietta al 58′, con un destro dal limite. Bosnia che si conferma in testa al Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League, +1 sul Montenegro.