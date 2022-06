Dzeko completa la rimonta! La doppietta vale il 3-2 della Bosnia

Dzeko assoluto protagonista di Bosnia-Finlandia. Dopo il momentaneo pareggio (vedi articolo), l’attaccante dell’Inter ha firmato anche il 3-2 con cui le due squadre si trovano in questo momento.

GRAN CHIUSURA – La stagione di Edin Dzeko, che pure aveva finito in difficoltà fisica con l’Inter, si chiude con una marcatura multipla. Già in gol al 31’, l’attaccante al 58’ completa il ribaltone della Bosnia, ora in vantaggio 3-2 contro la Finlandia (1-0 iniziale, poi 1-2). Al 58’ Dzeko ha ricevuto un pallone da Rade Krunic, è avanzato fino a poco oltre i venti metri e con il destro ha battuto Lukas Hradecky con una conclusione angolata. E stavolta per esultare non ha dovuto attendere il VAR.