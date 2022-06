Italia umiliata in Germania: terribile 5-2! Bastoni causa rigore, poi gol

Figuraccia dell’Italia, che completa la stagione con un inaccettabile 5-2. A Monchengladbach passeggia la Germania e purtroppo Bastoni è fra i protagonisti in negativo nonostante il gol all’ultimo.



DISARMANTE – La peggiore Italia della stagione, ed era difficile dopo la Macedonia del Nord, perde 5-2 contro la Germania. A Monchengladbach è una figuraccia degli Azzurri, che pure arrivavano primi in classifica nel girone di UEFA Nations League. Al 10’ cross di David Raum e a centro area Joshua Kimmich apre il conto bissando il gol di dieci giorni fa a Bologna. Serata da incubo per Alessandro Bastoni, che a un certo punto sembra arrendersi per un infortunio alla caviglia. Poi si rialza, Roberto Mancini toglie Matteo Politano per Luiz Felipe (43’). Forse sarebbe stato meglio levare il difensore dell’Inter, perché nel recupero proprio Bastoni spinge Jonas Hofmann e dà un rigore ingenuo trasformato da Ilkay Gundogan (45’ +3). Al 51’ cross da sinistra, Bastoni buca e Leonardo Spinazzola rinvia addosso a Thomas Muller che firma il 3-0. Poi entra Federico Dimarco, pure lui non certo fortunato perché al 68’ tiene in gioco Serge Gnabry e si perde Timo Werner che segna da due passi sull’assist del compagno. Il pokerissimo della Germania è un regalo: Bastoni tocca dietro a Gianluigi Donnarumma, tocco corto sbagliato preda di Gnabry e Werner (tenuto in gioco da Bastoni) fa 5-0. Poi c’è spazio per il primo gol in azzurro di Wilfried Gnonto, tap-in al 78’ su tiro di Dimarco non tenuto da Manuel Neuer. Al 94′ segna anche Bastoni, di testa su angolo di Dimarco, ma non cancella la brutta prova. In campo novanta minuti anche Nicolò Barella, pende un palo ma a gioco fermo. Italia superata dall’Ungheria in testa al Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League: trionfo in Inghilterra, 0-4.