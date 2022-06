Calhanoglu chiude il successo della Turchia: tutto facile con la Lituania

Calhanoglu ‘concede’ un rigore a Under che lo sbaglia, dopo aver trasformato il suo (vedi articolo). Poco male comunque per la Turchia, che batte lo stesso 2-0 la Lituania in UEFA Nations League.

VITTORIA AGEVOLE – La Turchia deve aspettare quasi un tempo per avere la meglio della Lituania, ma alla fine è successo in scioltezza. Ad aprire il 2-0 di Izmir è Kaan Ayhan del Sassuolo, che al 37′ di testa su cross di Cengiz Under trova la gran risposta del portiere avversario ma quando è già oltre la linea: gol buono. A inizio ripresa calcio di rigore, che trasforma proprio Hakan Calhanoglu al 54′. Il centrocampista dell’Inter lascia un secondo tiro dal dischetto a dieci minuti dal termine a Under, ma l’ex romanista se lo fa parare da Dziugas Bartkus. Poi Calhanoglu lascia il posto all’84’ a Ozan Kabak: Turchia a +5 sul Lussemburgo e quasi certa della promozione in Lega B.