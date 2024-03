Dumfries a partita in corso con l’Olanda. Koeman: «Chi è entrato ha fatto bene»

L’Olanda vince 4-0 in casa contro la Scozia, ma dopo la partita il tecnico Koeman in conferenza stampa sottolinea alcuni errori commessi dalla squadra. Poi un commento anche su chi come Denzel Dumfries è entrato a partita in corso.

NEL SECONDO TEMPO – Koeman dopo la partita ha parlato così di chi è entrato nel secondo tempo di Olanda-Scozia, terminata sul punteggio di 4-0, come nel caso di Dumfries: «Chi è entrato ha fatto bene alla squadra, ma per un’ora la partita è stata brutta, irrequieta. Nei momenti di riposo siamo stati pericolosi, ma non è abbastanza, perché loro hanno avuto diverse possibilità».