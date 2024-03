L’Olanda demolisce la Scozia! Dumfries come con l’Inter

L’Olanda vince 4-0 in casa contro la Scozia e si conferma in un ottimo momento di forma e soprattutto una possibile squadra rivelazione in vista del prossimo Europeo. Denzel Dumfries dosato come con l’Inter, non parte titolare.

TROPPO FACILE – Non c’è partita tra Olanda e Scozia, vittoria netta per 4-0 senza l’infortunato Stefan de Vrij, tornato oggi ad Appiano Gentile in attesa di conoscere l’entità dell’infortunio. Tra i giocatori dell’Inter c’è però Denzel Dumfries, che non gioca la partita da titolare, al suo posto il terzino del Bayer Lverkusen, Frimpong. Il nerazzurro fa però il suo ingresso dopo l’ora di gioco. Decisive le reti di Reijnders nel primo tempo, poi di Wijnaldum, Weghorst e Malen a chiudere definitivamente i giochi nell’amichevole giocata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.