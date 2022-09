Dimarco in netta crescita, Bastoni rischia! Le pagelle di Ungheria-Italia – TS

Dimarco è stato uno dei protagonisti di Ungheria-Italia. Bene anche Barella. Da rivedere invece le prestazioni di Bastoni ed Acerbi. Le pagelle secondo Tuttosport

IN CRESCENDO – Ungheria-Italia ha visto trionfare gli azzurri di Mancini per 0-2 che staccano così il pass per le Final Four di Nations League. Uno dei protagonisti della gara è certamente Dimarco: l’esterno dell’Inter, secondo Tuttosport, è intraprendente e reattivo rispetto alla gara di San Siro. Nella ripresa trova anche il gol del definitivo 0-2. il 1500 della storia della nazionale. Voto 7. Bene anche Barella che, secondo il quotidiano, merita 6,5: il centrocampista gestisce al meglio le energie ed è utilissimo in mezzo al campo. Discreta, invece, la prova di Acerbi, spesso irruente ma efficace negli interventi: voto 6. Da rivedere, invece, la prova di Bastoni: entrato nella ripresa rischia di concedere un rigore all’Ungheria per un intervento in ritardo su Adam. Voto 5,5.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin