Italia, Bastoni rischia il rigore e cartellino rosso! Poco sufficiente – CdS

L’Italia vince 0-2 contro l’Ungheria qualificandosi prima nel girone di Nations League e approda così alla Final Four. Negativa la prestazione di Alessandro Bastoni subentrato nel secondo tempo, rischia un calcio di rigore e un cartellino rosso.

NON SUFFICIENTE – Giacomo Raspadori e Federico Dimarco trascinano l’Italia alle Final Four. Come specificato dal quotidiano romano, manca un rigore all’Ungheria. Il protagonista in negativo, purtroppo, è Alessandro Bastoni (voto 5,5) entrato nel secondo tempo al posto di Francesco Acerbi. Il giovane nerazzurro spinge da dietro Adam, e c’è anche un contatto con il piede destro dell’avversario. Calcio di rigore non dato ai padroni di casa (c’erano anche gli estremi per un richiamo al VAR) e mancato cartellino rosso per il difensore.

Fonte: Corriere dello Sport