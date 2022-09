Asllani, debutto da titolare in Inter-Roma? Due alternative per Inzaghi – TS

Con l’assenza di Brozovic crescono le possibilità, secondo Tuttosport, di vedere il debutto da titolare di Kristjan Asllani in Inter-Roma. Inzaghi, però, ha anche due alternative

IN CAMPO? – Kristjan Asllani potrebbe debuttare dal 1′ in Inter-Roma. L’assenza di Brozovic, squalificato ma anche infortunato (vedi articolo), apre le porte dell’11 titolare al centrocampista ex-Empoli, acquistato in estate proprio per fare le veci del croato. Secondo Tuttosport l’albanese, nelle idee di Inzaghi, è in vantaggio per una maglia da titolare ma, il tecnico, potrebbe optare per due alternative: sia Calhanoglu che Mkhitaryan, infatti, sono in grado di svolgere il ruolo di regista davanti alla difesa. Tutto però fa presagire un impiego di Asllani, anche per dare più spazio ad un giovane che potrebbe garantire un ricambio generazionale in casa nerazzurra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi