De Vrij: «Processo con i miei ex agenti? Alle spalle. Ora penso al Galles»

In conferenza stampa dallo stadio di Cardiff – dove domani andrà in scena Galles-Olanda di Nations League – Stefan de Vrij è tornato a parlare della causa vinta contro la SEG, la sua ex agenzia.

VINCITORE – Stefan de Vrij ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Galles-Olanda, tornando sul processo che lo ha visto trionfare contro la SEG, ovvero l’agenzia che lo rappresentava (vedi articolo). Ecco le sue parole: «È stato un processo lungo e sono contento di aver avuto ragione. Se faremo ricorso per la cifra del risarcimento? Resta da vedere. Però ora non voglio pensarci più. Voglio mettermi questo episodio alle spalle e concentrarmi sulla partita contro il Galles».