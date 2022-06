Ederson-Inter, l’AD della Salernitana: «Aperto dialogo indiretto. Decisa cifra»

Ederson della Salernitana è realmente un giocatore che l’Inter sta valutando per la prossima stagione. L’Amministratore Delegato della Salernitana, Maurizio Milan, intervenuto alla CMIT TV, conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni.

INTERESSE CONCRETO – Su Ederson arrivano conferme da Maurizio Milan, Amministratore Delegato della Salernitana: «È un giocatore che è molto appetibile sul panorama italiano. Non c’è nessuna proposta formale, nessuno ha formalizzato concretamente una proposta. Ci sono delle suggestioni, fra cui quella dell’Inter di qualche giorno fa. Ma, ripeto, sono suggestioni: sul tavolo oggi non abbiamo ancora nulla, questo lo specifico. Venti milioni per Ederson? Sì, la valutazione che abbiamo fatto del giocatore è vicina ai venti milioni. Però ripeto: non abbiamo ancora iniziato nessuna negoziazione. Abbiamo aperto un dialogo, anche con l’Inter indirettamente, la cifra che valutiamo Ederson è quella. Il dialogo con l’Atalanta lo stava seguendo Walter Sabatini fino a qualche giorno fa, con una valutazione inferiore intorno ai quindici milioni. Stava anche parlando di alcuni giocatori che potevano essere di interesse per la Salernitana, però sono negoziazioni che si stavano cominciando a fare e che dovevano essere vagliate a monte anche dal mister Davide Nicola».