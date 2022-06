Galliani: «Sensi e Pinamonti al Monza? Vediamo, con Inter rapporti ottimi»

Il Monza affronterà la sua prima stagione in Serie A, dopo la promozione di nove giorni fa. Galliani, all’uscita dell’Assemblea di Lega, ha affrontato alcuni temi legati al mercato fra cui le voci su Sensi e Pinamonti dell’Inter (vedi articolo).

MERCATO IN FERMENTO – Il Monza sarà costretto a fare tanti acquisti per il suo esordio in Serie A. Fra i primi il riscatto di Michele Di Gregorio dall’Inter, scattato automaticamente dopo la promozione (vedi intervista). L’Amministratore Delegato Adriano Galliani parla anche di altri giocatori: «Lorenzo Pirola è un 2002 italiano, poi è addirittura brianzolo quindi proprio di origine controllata (ride, ndr). Stefano Sensi e Andrea Pinamonti? Vediamo, non facciamo nomi. Filo diretto con Inter e Milan sul mercato? Non lo so. I rapporti sono ottimi, poi vediamo. Ho appena preso un responsabile dell’area tecnica (François Modesto, ndr), voglio farlo lavorare un po’».