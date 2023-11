Darmian: «Bella sensazione il gol con l’Italia! Con l’Ucraina per vincere»

Darmian, protagonista del primo gol dell’Italia contro la Macedonia del Nord della sfida di qualificazione a Euro2024, in un’intervista rilasciata sul canale ufficiale della FIGC ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria.

RITORNO AL GOL – Matteo Darmian ha parlato così dopo il gol realizzato con l’Italia: «L’ultimo mio gol con l’Italia? Sì, me lo ricordo otto anni fa in Azerbaigian. È una bella sensazione quella di segnare, ma l’importante era la vittoria, non conta chi segna ma i tre punti fondamentali per il nostro percorso. Abbiamo approcciato bene sin da subito la partita. Poi magari non abbiamo gestito bene la palla in alcuni momenti e loro sono stati bravi a riaprirla. In questi due giorni cercheremo di recuperare per la sfida di lunedì, importante quanto quella con la Macedonia del Nord. Andremo lì per vincere».