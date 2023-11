Juventus-Inter, lunedì il punto su Calhanoglu! Uno le prova tutte – SM

L’Inter il 26 novembre andrà a sfidare la Juventus all’Allianz Stadium nello scontro al vertice tra prima e seconda della classe, valevole per la tredicesima gironaat di campionato. Inzaghi deve fare i conti con qualche defezione di troppo: oltre a Pavard, anche Bastoni è infortunato e quasi certamente non ci sarà. Cuadrado sta facendo di tutto per recuperare mentre lunedì si saprà di più su Calhanoglu: di seguito le ultime di sportmediaset.it

DEFEZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi il 26 novembre all’Allianz Stadium contro la Juventus proverà a difendere il primo posto in classifica. Simone Inzaghi, in attesa di riprendere gli allenamenti martedì e di ritrovare i Nazionali, deve fare i conti con più di una defezione. In difesa la coperta inizia ad essere corta con gli infortuni di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni che martedì effettuerà nuovi esami ma quasi certamente contro i bianconeri non ci sarà e nemmeno a Lisbona contro il Benfica il 29 novembre.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Allarme rientrato invece per Marko Arnautovic, che sarà a disposizione per l’amichevole dell’Austria contro la Germania. Chi invece le sta provando tutte per esserci è l’ex di turno, ovvero Juan Cuadrado mentre su Hakan Calhanoglu lunedì se ne saprà di più.

Inter, Cuadrado continua a lavorare ad Appiano Gentile: il colombiano vuole esserci contro la Juventus

L’Inter spera di avere Cuadrado contro la Juventus, quantomeno in panchina ma per il colombiano si tratta di una corsa contro il tempo. Gli allenamenti ad Appiano riprenderanno martedì ma il Panita anche oggi ha continuato a lavorare per riuscire a strappare almeno una convocazione per il big match contro la sua ex squadra. Calhanoglu, rientrato in anticipo dalla Turchia a causa di un’influenza e per stare vicino alla moglie che presto darà alla luce il terzo figlio, lunedì farà il punto sulle sue condizioni.