Dalic (CT Croazia) annuncia: «Brozovic riposa con Malta!» Torna all’Inter?

Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro Cipro. La notizia che riguarda l’Inter è che martedì sera, con Malta, farà riposare Brozovic: può tornare in anticipo a Milano?

UNO RISPARMIATO – Per Marcelo Brozovic due partite su due per novanta minuti in questa sosta per le nazionali, ma per fortuna dell’Inter ora si ferma per riposo. Dopo l’1-0 su Cipro (vedi articolo) il commissario tecnico croato, Zlatko Dalic, ha annunciato: «Volevamo far riposare Luka Modric, mi dispiace un po’ non essere riuscito a evitargli qualche minuto. Mario Pasalic ha segnato, è stato bravo sui colpi di testa. Contro Malta faremo riposare Brozovic e Modric: non posso rimetterli in campo tre giorni dopo una partita così difficile. Non possiamo fare molti cambi, ma alcuni giocatori devono riposare». Stasera Dalic ha evitato l’ultimo quarto d’ora all’altro dell’Inter nella Croazia, Ivan Perisic, sostituito da un ex nerazzurro come Mateo Kovacic.

Fonte: 24sata.hr