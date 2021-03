Perisic e Brozovic, niente gol in Croazia-Cipro: uno sostituito

Termina 1-0 Croazia-Cipro, grazie alla rete segnata dall’atalantino Mario Pasalic. Niente rete dunque per Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. L’esterno sinistro dell’Inter, inoltre, è stato sostituito al minuto 76.

RISCATTO – Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Slovenia, si riscattano Ivan Perisic e Marcelo Brozovic con la loro nazionale. Croazia-Cipro termina infatti per 1-0, grazie alla rete di un’altra conoscenza della Serie A: Mario Pasalic. Dei due giocatori dell’Inter, solo Brozovic è rimasto in campo per tutta la durata della sfida. Perisic (che al 42′ si è visto annullare il 2-0 per fuorigioco) è infatti uscito al minuto 76, pochi minuti dopo essere stato ammonito. Al suo posto un ex nerazzurro, Mateo Kovacic. Il prossimo impegno per i due è fra tre giorni, contro Malta. Squadra che questa sera affronterà un altro nerazzurro, con la sua Slovacchia: Milan Skriniar (vedi articolo).